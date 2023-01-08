和平區谷關假日湧進洶湧人潮，警方擺攤宣導治、交安闖關遊戲贈春聯。(警方提供)

和平區谷關假日湧進洶湧人潮，警方擺攤宣導治、交安闖關遊戲贈春聯。(警方提供)

和平區谷關假日湧進洶湧人潮，警方擺攤宣導治、交安闖關遊戲贈春聯。(警方提供)

為維護山區治、交安，和平警分局於昨日在谷關風景區舉辦打詐、反毒及交通安全宣導活動，以治、交安議題設計闖關遊戲，通關民眾可獲得名師現場手寫春聯及LED充電式閃燈、谷關古靈寺「百年觀音」Q版好神衣，吸引遊客熱烈參與，寓教於樂，充分達到宣導效果。

警方指出，2023年重要節日安全維護工作期間，自1月1日起至1月31日止，為期31天，為提醒民眾春節期間外出拜年、聚餐或旅遊注意交通安全及防詐騙、反毒品，特別邀請書法老師在谷關派出所前廣場揮毫，以交通安全及打詐、反毒為題材，吸引民眾參加闖關遊戲拿宣導贈品。

遊客表示，在風景區體驗原鄉員警以不同風貌辦理治、交安宣導活動，來谷關除了泡湯、觀光外，也吸收不少知識。

和平警分局說，山區道路狹窄蜿蜒，春節期間前往山區旅遊，請注意行車安全，行前請檢查車輛、加滿油，行駛山區道路請開啟大燈提醒來車注意，雙黃線請勿逆向超車、不超速、酒後不開車，安全是回家唯一的路，員警將加強交通疏導與執法，維護用路順暢與安全。

警方提醒民眾，只要陌生來電提到金錢、投資或凍結帳戶，就有可能是詐騙，若發現車輛或密閉空間散發塑膠煙味，就有可能是毒品，如有發現不法請打110或就近向派出所報案，共同營造祥和社會、平安過好年。