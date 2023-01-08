台中日前才發生一家三口走斑馬線被公車撞造成2死1傷憾事，本月5日又發生公車撞上行人，意外頻傳也遭外媒點名「行人地獄」，讓行人路權議題再掀討論；不料，近日網路上曝光一段影片，直指台中南屯區文心路與大業路口6日晚間又發生路人走在斑馬線上被撞飛，大批網友看完直搖頭。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享影片，台中市南屯區大業路與文心路口6日晚間，一輛白色休旅車左轉時撞上正在過斑馬線的2名路人，畫面中可見駕駛無剎車直接撞飛路人，其中一人被撞後倒地，另一人則彈飛，肇事駕駛見闖下大禍連忙下車查看路人傷勢，並將其中一人攙扶至一旁人行道。

車禍畫面曝光後大批網友紛紛在底下留言檢討台灣交通，「行人地獄 天天上演」、「在台灣，斑馬線不是行人穿越道，是告訴駕駛要腳踩油門加速通過」、「說是A柱視線死角！說沒看到人！ 太多左轉，卻把人撞飛的！又來了，上次是公車，上次是計程車、這次又換汽車。 這就是台灣安全的道路」，也有網友留言嘲諷「走斑馬線被撞應該可以列入世界七大不可思議了吧!?」。