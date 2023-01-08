男女穩定交往後，都會安排雙方父母見面，一名女網友表示，父親見過男友父母後，極力反對他們交往，後來才知道男友母親是父親高中的初戀女友，她不以為然地說，「都過去式了，要糾結多久？」但網友卻認為結婚是兩家人的事，不是只有自己幸福就好。

原PO昨（7）日於《爆料公社-匿名公社》指出，和男友穩定交往，安排雙方父母見面後，父親態度強硬地要她分手，她從未見過父親如此氣憤嚇壞。她從母親口中得知，男友的母親是父親高中初戀女友，兩人考上大學後，對方嫌棄父親窮酸就把父親甩了，讓父親難過很久，認為無情女人生出的孩子也不會好到哪去，執意要原PO跟男友分手。

原PO表示，母親本來不在乎，被父親講到有疙瘩，也阻止她和男友繼續交往，但她認為那是父母那代的恩怨，「跟我有什麼關係？為什麼不准我追求自己的幸福？男友母親根本不覺得有怎樣，都過去了是要糾結多久？」

貼文曝光，引發網友討論，「結婚是兩家人的事，妳覺得會是妳自己的幸福嗎？」、「男友媽媽不覺得怎樣，那是因為她是拋棄別人的人啊」、「覺得妳放錯重點，男友媽不覺得怎樣是因為她是拋棄者啊！妳爸是受害者當然會受傷，建議先跟妳爸坐下來好好談談，最好拉著妳男友一起去」、「說實話，男方媽媽知道妳是前男友的女兒，只怕妳難逃毒手」、「這很難不糾結，而且還是初戀耶」。