自從藝人小甜甜退出宋逸民所主理的「藝起發光」教會後，小甜甜被爆出家暴，以及教會與相關人士如宋逸民、陳維齡、白家綺、吳東諺等人成為幫兇，要她息事寧人，原諒丈夫，此話一出，宋逸民夫婦形象瞬間跌落谷底。眼看事情愈演愈烈，昨(7)日一位雙方共同友人也跳出來，出面揭開宋逸民夫婦私下真面目。

根據《自由時報》報導，該名友人匿名聲稱，自己曾在宋逸民夫婦身邊工作，甚至還合作過很多年，同時他也認識小甜甜。他表示，宋逸民私底下對人完全沒架子，還曾送過2件全新的名牌襯衫給他；而妻子陳維齡平時待人的不錯，甚至會在工作結束後揪大家一起吃飯，不像有些藝人姿態頗高，夫妻倆逢年過節也都會自掏腰包發紅包。

至於小甜甜遭老公家暴時，宋逸民夫妻兩人要求她原諒丈夫，不去計較。友人猜測兩人可能是希望夫妻不要鬧婚的地步，「應該是要想要勸和」，但沒想到雙方鬧翻，竟然走上報警與提告一途。同時，他希望小甜甜能夠沒事，安全下莊，雙方都可以握手言和。

小甜甜於5日忍無可忍，還原家暴內幕，去年9月她被老公毆打後決定報警，沒想到丈夫的第一反應是通知教會，宋逸民也要求她別報警，但已經來不及了。到了警局後，白家綺和吳東諺夫婦隨後趕到，等小甜甜筆錄做完後在外面放詩歌禱告，希望兩人和解，要小甜甜必須學會原諒。

小甜甜回憶說，白家綺告訴她：「其實祝福一直要進來你們家裡的，但是你自己不願意原諒饒恕放下！」吳東諺更批評他們家次序不對，賺錢不該分你我的、誰養誰，他們要求小甜甜不准去驗傷，小甜甜表面答應，私下卻偷偷驗傷，直到小甜甜老公收到法院來的信，通報給教會後，更讓小甜甜在教會無容身之處。