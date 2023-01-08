英國哈利王子（Prince Harry）的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）即將出版，英國電視台昨（7）日公開最新預告專訪，哈利透露母親黛安娜王妃車禍過世後自己只在母親葬禮上「哭過1次」，他對於不能公開表達情緒感到罪惡。另外他也描述老爸查爾斯當年對年僅12歲的自己說明黛妃車禍重傷的情景，查爾斯沒哭也沒擁抱兒子，只是坐在床上，一邊說一邊檢查床罩、毯子的摺痕。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈利王子的回憶錄《備胎》即將在10日上市，英國獨立電視台（ITV）昨日釋出回憶錄最新專訪片段，哈利在訪談中透露母親黛安娜王妃（Prince Diana）1997年過世時只在葬禮上哭過1次。

Prince Harry speaks about the only time he says he cried following the death of his mother Princess Diana, at her burial in 1997.



Harry: The interview with ITV News anchor Tom Bradby, is on ITV1 and ITVX tomorrow at 9pm. #itv #itvx pic.twitter.com/knrOTNhUCE — ITN Productions (@ITNProductions) January 7, 2023

他描述黛妃過世後，當時年僅12歲的自己與哥哥沿著肯辛頓宮（Kensington Palace）外圍走，與眾多前來獻花哀悼的民眾握手、致意時內心感到「有些罪惡」，因為他們與民眾見面時不能表現出任何情緒，還必須微笑。

「我媽過世的那一晚，所有人都知道他們在哪裡、在做什麼。」

「我哭過一次，在葬禮上，我會（在新書中）詳細說明那感覺有多奇怪，以及實際上我有些感到罪惡，我認為走在肯辛頓宮外時威廉也有同樣的感覺。」

「那裡有約5萬束獻給我媽的花，我們在那裡露出微笑，與民眾握手。」

他進一步描述與哀悼民眾握手時，感覺到民眾的手濕濕的。「我看過這些影片，重新再看過，我們握到濕濕的手，我們不理解為什麼他們的手是濕的，但其實就是他們抹掉的眼淚。」

「每個人都以為、感覺他們認識我媽，但和她最親的2個人、她最愛的2個人，在那個時候卻不能展現任何情緒。」

除了透露自己的罪惡感，哈利也在回憶錄中描述老爸查爾斯當年告知他母親車禍重傷的情景。當時哈利年僅12歲，查爾斯坐在床上呼喚「我親愛的兒子」，告訴哈利黛妃在車禍中頭部重創，不太可能恢復。

哈利寫道：「我記得很清楚，我沒有哭，一滴眼淚也沒掉，我父親沒有擁抱我。」

哈利也描述父親一邊坐在床上「檢視舊被子、毯子、床單的皺褶」，一邊告知噩耗。

哈利那時候還在消化母親的消息，當他意識到母親的狀況有多嚴重時，他回憶那時自己「默默祈求父親、上帝、或兩者」，希望「不是真的」，不過查爾斯只是告訴他，母親重傷後出現了併發症。

哈利也提到父親告知這項噩耗時並沒有哭，只是把手放在哈利的膝蓋上，稱一切都會沒事的。