英國哈利王子（Prince Harry）的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）即將出版，英國電視台昨（7）日公開最新預告專訪，哈利透露母親黛安娜王妃車禍過世後自己只在母親葬禮上「哭過1次」，他對於不能公開表達情緒感到罪惡。另外他也描述老爸查爾斯當年對年僅12歲的自己說明黛妃車禍重傷的情景，查爾斯沒哭也沒擁抱兒子，只是坐在床上，一邊說一邊檢查床罩、毯子的摺痕。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈利王子的回憶錄《備胎》即將在10日上市，英國獨立電視台（ITV）昨日釋出回憶錄最新專訪片段，哈利在訪談中透露母親黛安娜王妃（Prince Diana）1997年過世時只在葬禮上哭過1次。

他描述黛妃過世後，當時年僅12歲的自己與哥哥沿著肯辛頓宮（Kensington Palace）外圍走，與眾多前來獻花哀悼的民眾握手、致意時內心感到「有些罪惡」，因為他們與民眾見面時不能表現出任何情緒，還必須微笑。

「我媽過世的那一晚，所有人都知道他們在哪裡、在做什麼。」

「我哭過一次，在葬禮上，我會（在新書中）詳細說明那感覺有多奇怪，以及實際上我有些感到罪惡，我認為走在肯辛頓宮外時威廉也有同樣的感覺。」

「那裡有約5萬束獻給我媽的花，我們在那裡露出微笑，與民眾握手。」

他進一步描述與哀悼民眾握手時，感覺到民眾的手濕濕的。「我看過這些影片，重新再看過，我們握到濕濕的手，我們不理解為什麼他們的手是濕的，但其實就是他們抹掉的眼淚。」

「每個人都以為、感覺他們認識我媽，但和她最親的2個人、她最愛的2個人，在那個時候卻不能展現任何情緒。」

除了透露自己的罪惡感，哈利也在回憶錄中描述老爸查爾斯當年告知他母親車禍重傷的情景。當時哈利年僅12歲，查爾斯坐在床上呼喚「我親愛的兒子」，告訴哈利黛妃在車禍中頭部重創，不太可能恢復。

哈利寫道：「我記得很清楚，我沒有哭，一滴眼淚也沒掉，我父親沒有擁抱我。」

哈利也描述父親一邊坐在床上「檢視舊被子、毯子、床單的皺褶」，一邊告知噩耗。

哈利那時候還在消化母親的消息，當他意識到母親的狀況有多嚴重時，他回憶那時自己「默默祈求父親、上帝、或兩者」，希望「不是真的」，不過查爾斯只是告訴他，母親重傷後出現了併發症。

哈利也提到父親告知這項噩耗時並沒有哭，只是把手放在哈利的膝蓋上，稱一切都會沒事的。

文章來源：Prince Harry says he cried once after Diana death
文章來源：Prince Harry: I felt guilt meeting mourners after Diana’s death
文章來源：Prince Harry says he felt 'guilt' walking outside Kensington Palace following Princess Diana's death and reveals he and Prince William 'were unable to show emotion' when they met mourners
文章來源：Prince Harry recalls moment King Charles told him Princess Diana had died and claims his father didn't hug him because he's 'not good at expressing his emotions'
文章來源：Prince Harry speaks of ‘guilt’ he felt after Diana’s death in latest ITV trailer
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