JT fadeaway keeps us up 🪣 pic.twitter.com/PkDMSRE6ig — Boston Celtics (@celtics) January 8, 2023

沒想到陣容殘破不全的馬刺，竟然差點讓聯盟龍頭「綠衫軍」塞爾提克陰溝裡翻船！塞爾提克8日驚險靠著塔圖最後33秒的中距離單腳跳投命中，終場121比116氣走地主馬刺，綠軍目前仍以28勝12敗戰績位居聯盟與東區龍頭，馬刺13勝27敗續居西區倒數第2。

面對少了珀爾特、瓦塞爾與凱爾登強生3名先發主力的馬刺，塞爾提克上半場就靠塔圖、傑倫布朗兩人火力穩住領先優勢，搭配布羅格登半場三分球3投3中，打完上半場，塞爾提克68比57領先，塔圖半場就拿18分，傑倫布朗也有17分。

沒想到馬刺並未打算認輸，下半場一開始就打出13比3小高潮，轉眼追成70比71，甚至打到比賽還剩37秒，馬刺靠著賈許理查生三分外線追成116比116平手，幸好塔圖最後33秒投進超前兩分，接著塔圖與布羅格登4罰3中穩住勝局。

塔圖今天轟下全場最高34分，傑倫布朗也拿29分、4籃板，布羅格登替補貢獻23分、7助攻，羅伯特威廉斯10分、11籃板；馬刺多達8人得分上雙，展現難得的平均火力，其中以特雷瓊斯、查克柯林斯與賈許理查生各拿18分最高。