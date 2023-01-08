紅人隊宣布釋出了明星內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas），他的合約還剩餘最後兩季，但他表現太差，紅人決定認賠送出2200萬美元（新台幣6.7億元），這和道奇放棄賽揚獎投手包爾（Trevor Bauer）所賠掉的數字差不多。包爾是因為官司和醜聞纏身，穆斯塔卡斯則是連續兩季打得荒腔走板。

今年34歲的穆斯塔卡斯，2019年與紅人簽下4年6400萬美元，他是2015年皇家世界大賽冠軍成員。台灣投手王建民2016年在皇家牛棚演出6勝0敗的復活秀，他的第一勝就是穆斯塔卡斯幫忙打下的。該場比賽王建民9局上登板處理敗戰，9局下穆斯塔卡斯代打敲回追平分，最後讓王建民取得暌違1052日的大聯盟勝投。

穆斯塔卡斯2018年被賣到釀酒人，隔年加盟紅人，近兩季只有0.212打擊率，標準攻擊指數OPS+低至71，打擊能力急速退化。他新球季的年薪為1800萬美元，球團最後一季還有400萬美元買斷的選項，合計是2200萬美元。

紅人去年例行賽62勝100敗，相隔正好40年再吞下單季百敗，全隊最貴的球員是明星一壘手瓦托（Joey Votto）年薪2500萬美元，穆斯塔卡斯是第2高薪的球員。