「科技資訊與媒體素養」已列為108課綱核心素養之一，為提供教師充足教學資源，培養學生善用科技、資訊與各類媒體的能力，教育部國教署特於寒假舉辦「中小學媒體素養教育研習工作坊」，自即日起至1月13日止可至國家教育研究院網站報名，名額100位。

教育部國教署說明，本次工作坊將於2月1至3日在國家教育研究院三峽院區舉行，邀請公共電視基金會董事長胡元輝以「培育數位公民時代─媒體素養教育白皮書」為題，介紹數位時代媒體素養教育的脈絡與意義，並提出落實中小學媒體素養的行動方案；以及大愛電視節目內容創作中心副總監吳郁玟以「善用媒體：自己的地球自己守護」為題，介紹數位公民如何近用媒體，善盡數位公民的角色與責任。

這次研習重點有：辨識假新聞與資訊判讀、如何善用媒體、社群時代的媒體素養、事實查核的工具應用與經驗分享、媒體素養融入課程與教學等。課程內容還包括「教案實務分享」、「教案開發實作」、「成果發表會」等高互動性與操作性的活動。研習課程共計3日，全程參與的教師可獲得18小時研習時數。

教育部國教署說明，本次研習課程將透過數位公民的角度討論媒體素養的意涵，協助教師完成產製媒體素養教案，引導學生具備媒體近用、分析、反思、創造及行動的能力，透過實作與分享，體現媒體素養在教育現場實踐的可能，並導入教育噗浪客「創意」、「分享」、「共有」精神，匯聚具媒體素養教學專長的教師群，形成自發性社群，期以提升教師在媒體素養教學的資源及知能。