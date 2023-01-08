農曆春節即將到來，不過若從天干地支與五行八卦來看，因為癸水為黑、卯為兔，因此今年癸卯年又是60年一遇的「黑兔年」，意味著風險增多、較不吉利。對此，命理師小孟老師特別在臉書粉專發文提醒6生肖要當心，除了兔子犯太歲，恐意外較多；屬龍者更要注意遭人陷害。

▍生肖兔：犯太歲

生肖兔因為迎來本命年，所以「犯太歲」，民間認為這樣對自身不吉利，需要「安太歲」，屬兔者今年意外較多，應小心謹慎。

▍生肖龍：害太歲

「害太歲」代表出生年的地支，正好與流年地支相害，容易在事業上受挫，屬龍者可能遇到遭人陷害的窘境，要格外堤防。

▍生肖雞：沖太歲

「沖太歲」即生年地支跟流年地支相沖，影響力是犯太歲中最強的，出門容易與他人結怨、或是出現身體病痛，屬雞者容易小病不斷。

▍生肖鼠：刑太歲

「刑太歲」是出生年與流年生肖相差3年，而刑又有「刑律」、「刑傷」的意思，因此屬鼠者要注意官司問題。

▍生肖馬：破太歲

「破太歲」是本命生肖與當年生肖相破，即破敗、破散、破財等意，屬馬者今年容易「破財」，應做好防範。

▍生肖狗：合太歲

「合太歲」合同和，有和睦之意，不過要注意的是，合太歲與沖太歲都代表運勢易受到衝擊，且變化有時會比相沖來得更快，因此屬狗者要小心吉中藏凶。