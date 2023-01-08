一艘來自巴西桑托斯港（Port Santos）的貨輪，7日在廣東麻湧港靠岸停泊，船上運載大陸中糧集團進口的6.8萬噸巴西玉米。陸媒引述中糧集團消息稱，這是大陸首次散船進口巴西玉米，象徵巴西玉米輸華走廊正式打通，對加強中巴農業合作等產生積極深遠影響。

新華社報導，巴西是世界第3大玉米生產國，也是世界第2大玉米出口國，玉米年出口量超過4000萬噸，約占全球玉米出口的1／4，與北半球產糧國季節互補。打通巴西玉米輸華通道，可形成北美、南美、黑海互為補充的玉米多元流通格局，更好平衡季節性、區域性波動。

中糧貿易有關負責人馬同超表示，期待加強中巴農業合作，願盡最大努力把巴西優質農產品引入中國，既解決巴西農民農產品銷售問題，也滿足國內農產品需求，實現互利共贏。

中糧國際有關負責人王雲超表示，將持續優化流程，盡快實現巴西玉米常態化供應，同時將積極參與國際農業合作和農糧資源配置，加強全球資源和產業體系佈局，不斷提升國際競爭力，促進全球農糧產業鏈供應鏈穩定暢通。

報導指出，中糧作為大陸最大的全產業鏈國際大糧商，目前在全球農糧主產區和亞洲新興市場間建立起穩定的糧食走廊，包括連接東南亞、遠東、南北美洲、澳洲、黑海等世界糧食主產銷區的通道網路。

據悉，中糧集團在巴西投資額超23億美元。中糧集團農產品全球年經營總量是中國年進口量的1倍以上。2022年，中糧集團農糧業務經營量達1.8億噸，成為全球農糧產業鏈深度參與者。