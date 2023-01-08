屏東縣里港警分局6日上午7時25分接獲民眾報案表示，31歲越南籍范姓男子在高樹鄉租屋處身亡，現場有打鬥痕跡；警方循線逮獲27歲林姓男子在內的3名嫌犯，林男表示，當天酒後一群越南移工對他們指指點點，才會尾隨到對方租屋處尋仇，但事後發現，死者並未同行飲酒，疑似遭誤殺，警方正深入了解犯案過程。

里港警方接獲報案後立即成立專案小組，透過相關監視系統及調查，掌握林男等3人犯案，警方循線將人逮獲後，林才坦言，當時一群人到小吃部飲酒，與一群越南移工擦肩而過，認為對方一群人對他們指指點點，懷疑是在說他們壞話。

3人因此尾隨對方車輛回到租屋處，見人就打，范男來不及跑，便被棍棒活活打死，事後發現，死者頭部遭重擊，幾乎面目全非。友人難過表示，他可能死前都還不知道發生什麼事。警方針對整個犯案過程正積極釐清。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！