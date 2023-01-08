為了因應邊境解封，上海浦東機場派出工作人員，連夜拆除航廈內原先為了防疫搭起的圍籬動線。（圖／微信隔離群網友提供）

北京首都國際機場第三航廈大巴候車處，今天迎來第一批境外「0隔離」旅客。（藍孝威攝）

中國大陸自今天（1月8日）起邊境解封，並對新冠傳染病降級為「乙類乙管」，從境外抵達的旅客，下機提領完行李後，就可以直接回家，不必再拉去防疫旅館集中隔離。據了解，南航CZ312多倫多－廣州航班搶得頭香，旅客拉著行李從「國際／港澳台出口」走出後，就可直接上車回家。

據微信公眾號「加國無憂」消息，搭乘南航CZ312從加拿大多倫多飛往廣州的旅客，原定昨天（1月7日）晚上8點50分落地廣州，但是由於航班延誤，最後在1月8日凌晨0點16分抵達，這也讓這架飛機上的乘客，成為了首批「0隔離」入境旅客。

據文章描述，所有乘客被空乘人員要求重新申請海關碼「黑碼」，申請完成後，30個人一組有序下機。下機後入境沿途都有工作人員再次幫助提醒申請海關碼。

到達入境證照查驗處時，工作人員驗明護照和身份，簡單詢問了兩句就可以通關了，全程僅需10分鐘。隨後就是提取行李，落地旅客秩序井然，提取行李也並不擁擠。

從提取行李時周圍人的情況來看，不少華人還都是選擇了做好自我防護，戴上了口罩。由於這段時間僅有這班飛機到達，所以提取行李也沒有等待過長時間。一切完成後，大家就分別離開機場，出口處也並沒有多少人。很多人在第一時間，擁抱來機場迎接自己的家人。

至於在北京首都機場，今天從境外飛抵的航班不多，最早一班是10：45來自香港，然後是11：20來自華沙、11：40來自法蘭克福、12：30來自香港、15：10來自澳門、15：15來自馬德里、18：10來自香港、18：50來自澳門，共計8個航班。

為了因應邊境解封，大陸各大機場也派出工作人員，連夜拆除航廈內原先為了防疫搭起的圍籬動線。從今天零時起抵達的境外旅客，不必再經過繁瑣冗長的檢疫、等待程序，直接就可以返家。