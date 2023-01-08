涉案人員全被帶回派出所。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市前鎮區1間酒吧前今天清晨一群人打群架，起因疑似是1名黃姓男子酒後尿急，不滿酒吧女員工在廁所待太久狂敲門，雙方發生口角，黃男遭旁人勸架時打傷，他心有不甘撂2友人前來助陣，最後共有3人臉部和身體受傷送醫，所有涉案人員也都被帶回派出所。

警方調查，一名35歲黃姓男子於8日凌晨5點多到前鎮區一間酒吧喝酒，疑似是因為尿急，不滿25歲張姓女員工在廁所待太久，不停敲門，雙方為此發生口角糾紛，張女後續要搭車離開，黃男不滿上前阻止她離開，一旁店家友人劉姓及柯姓男子見狀連忙勸阻拉扯，過程中造成黃男受傷。

黃男疑心有不甘，打電話撂來何姓及鍾姓2人前來助陣，雙方打群架，造成黃男臉部、劉男身體、柯男臉部受傷；快打警網迅速到場，隨即逮捕何姓及鍾姓男子，並將受傷人員黃姓男子等3人送醫。全案訊後依妨害秩序及傷害罪等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

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