台灣手搖飲料店日新月異，越開越多間，一名網友日前好奇發文，詢問網友們哪間飲料店是路過就想買一杯，引發討論，其中網友們最愛的還是飲料店長青樹50嵐排名第一，最多人提及，第二名是可不可熟成紅茶，麻古與約翰紅茶並列第三。

原PO日前在PTT發文，每次經過50嵐就會有想買飲料的衝動，且一定要點波霸，「波霸奶茶超讚」，好奇大家經過哪一家手搖飲料店會想要去買一杯來喝？

文貼出後，其他網友也紛紛留言「50嵐！跟你一樣」、「50嵐真材實料」、「我也是50嵐，但我是喝珍珠奶綠，偏愛小珍珠」、「50嵐，品質相對穩定」、「50嵐 一號無糖少冰」、「50嵐，烏龍奶加混珠」、「50嵐，波霸奶最頂」，在推文中被提及的次數達36次，排名第一。

50嵐一直是網友心中最愛的飲料店。(資料照)

第二名則是可不可熟成紅茶，被提及15次，不少人表示「可不可！會一直想喝，我中毒了」、「可不可、八曜，明顯有特別記憶點的好喝」；第三名是麻古和約翰紅茶並列，皆被提及9次，「麻古金萱雙Q」、「麻古，翡翠柳橙微微」、「約翰紅茶！經過就會買生乳紅茶」、「約翰紅茶超好喝」。

網友推第二名經過就想買的飲料的是可不可。(翻攝自可不可熟成紅茶臉書)

其他也有人回答「Soma，每經過必買」、「烏弄，最近愛柚粒金萱」、「八曜，因為台北沒有」、「八曜和茶，柚子307（柚香覺醒307）」「一手私藏，願意繞遠路去買的」、「波哥綜合新味沒人知道！」但也有人回「沒有，看到價錢就滅火」、「自己泡最讚」。