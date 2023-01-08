陳修醫參加過大小拉花比賽。（陳修醫提供／高雄洪靖宜傳真）

咖啡職人陳修醫，本身出身於藥癮家庭，從小爸爸因故染上毒品，但在善慧恩基金會幫助下，開啟他對咖啡及拉花的熱愛，今年才剛滿20歲的陳修醫，不僅贏得多場拉花賽的金牌，還已經開課教學，也從此翻轉人生，他的故事也成為幫助藥癮家庭孩子的借鏡。

今年20歲的陳修醫目前大學二年級，憶起當時他才念國小，爸爸因故而染上毒品，後來他由阿嬤拉拔帶大，到了國一進了善慧恩基金會，雖然一開始感到徬徨，但基金會長期提供生活照顧與技能培訓，讓他學到謀生技藝，後來他進到飛夢林咖啡館實習，接觸到咖啡和拉花，一開始覺得好玩，但沒想到越拉越上手。

如今的陳修醫，力爭上游得到多項咖啡技能競賽的冠亞軍佳績，他從2018年開始參賽，陸續在各種競賽中拿下佳作、殿軍及亞軍的好成績，到了2021年參加第三屆飛夢林拉花賽就拿下冠軍，在新北市技能競賽咖啡拉花大專組和第七屆莫凡彼大專組都也得到冠軍，成績斐然，他分享，從刺激的比賽中，得到滿滿成就感，就像他最喜歡拉的圖案就是高困難度的「戰士」，有高漲的情緒激勵自己，勇於面對人生各種挑戰。

年紀輕輕的他，已經化身成講師，更開班授課教起初階拉花，他也笑說：「滿妙的！沒想到有天能變成老師」，他也提到，已經正在籌備當中，希望能進軍國際比賽。

「人不能選擇自己家庭，但要把握改變人生的機會！」，陳修醫說，自己有幾分運氣及有基金會協助，但自己也願意嘗試任何機會，成功翻轉人生，也更期盼他的例子，能成藥癮家庭借鏡，鼓勵更多人。

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