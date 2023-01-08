儘管砷化鎵代工廠穩懋(3105)第1季營運仍是保守，不過，隨著終端庫存調整近尾聲，外資認為穩懋營收自第2季回升可能性大增，並大買力挺，1月6日穩懋股價以155元作收，累計本週漲幅達13.55%。

穩懋2022年12月合併營收為10.85億元，月減10.74%，年減53.67%，創下6年來單月新低，累計2022年第4季合併營收為35.1億元，季減11.05%，年減50.49%，符合公司財測第4季合併營收將較上季下滑low-teens（11%到13%）百分比，累計2022年合併營收為182.41億元，年減29.79%。

由於第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假工作天數較少，市場預估，穩懋第1季營運仍將較去年第4季下滑，不過穩懋總管理服務處總經理陳舜平在上季法說會時表示，今年第1季應該是修正的谷底，第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

外資也看好穩懋營運可望自第2季回升，1月6日大買穩懋2325張，累計一週買超1614張，助攻穩懋股價創下一個月來新高。