聚積(3527)近來在車用市場開花結果，國際大廠相繼採用聚積LED車用驅動晶片，為了提高品牌能見度，聚積今年首次參加在美國拉斯維加斯舉辦的消費電子展(CES)，展出的展品包含頭燈、尾燈、車載顯示器背光。聚積瞄準未來幾年車用領域將為半導體市場的一大藍海，近年來持續深耕，盼長線能對營運注入活水。

目前高階車廠已推出具備自適應頭燈的車款，其運作方式是將多顆LED燈排列成矩陣形式的頭燈，每顆LED燈具有獨立點亮功能，搭配鏡頭模組，綜合考量環境資訊、地理位置乃至行車速度後，隨之改變遠光燈、近光燈的照射角度，以提升駕駛及周邊車輛的安全，聚積本次CES展示的自適應頭燈，使用100顆LED燈，搭載LED驅動晶片MBI6353Q，可以彈性設計電流大小、亮度調整、以及符合汽車安全完整性等ASIL B。

近年車廠陸續將LED燈導入尾燈的應用，聚積驅動晶片MBI5353Q符合汽車安全完整性等級ASIL A，模塊LED燈間距是0.9375mm，可獨立控制LED燈點的特性用於貫穿式尾燈，使得燈效更具變化而助益車型的外觀設計越加豐富紛呈。

另外，聚積也展示兩款LED區域調光背光模組，首先，方向盤輔助顯示器背光模組，此展品已實際應用於量產的車款中，顯示器鑲嵌在方向盤上，提供駕駛人行車資訊。再者，就是曲面的中控顯示器背光模組，使用驅動MBI6353Q，其Hybrid調光技術能夠生成極佳的低灰顯色效果，即使在昏暗光線下的環境訊息依舊能夠被清晰捕捉。

聚積持續深耕車用市場，瞄準未來幾年車用領域將為半導體市場的一大藍海，聚積扎實做好基本功，按部就班推動產品進行ACE-Q100以及ASIL A/B車用認證，盼長線能轉化為新一股營運重要動能。