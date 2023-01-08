8日零時起，香港與大陸實施首階段「通關」，每日最多6萬名香港市民可憑出發前48小時內PCR陰性結果，從海陸空7個不同口岸「過關」進入大陸，入境時無須再接受PCR檢測及隔離檢疫。截至7日，已有超過42萬香港市民預約「過關」回大陸。

據大陸央視新聞客戶端，8日零時，載有27名香港出境旅客的港珠澳大橋穿梭巴士離開港珠澳大橋香港口岸，這是香港口岸首批離境旅客。港珠澳大橋穿梭巴士官網的訊息顯示，8日香港往珠海方向共安排入境大巴33個班次，其中凌晨0時和2時車票已銷售一空。

據此前香港特區政府公布的過關方案，首階段開放7個出入境口岸，涵蓋目前正在運作的香港國際機場、港珠澳大橋和深圳灣口岸，以及重開的港澳客輪碼頭、中國客運碼頭、文錦渡口岸和落馬洲支線／福田口岸。上述口岸將會恢復至疫情前的正常通關時間，即除了機場繼續維持24小時服務外，港澳客輪碼頭和港珠澳大橋也將恢復至24小時服務。

除了海、空及港珠澳大橋外，其餘3個陸路口岸均需要以先到先得的方式，透過港府的預約系統預約指定口岸及時段的每日5萬個配額。預約系統已在5日18時起運作，並開放接下來8個星期、每日5萬個配額供市民預約；每日將分早、午、晚3個預約過關時段進行預約，預約成功的香港市民，須在指定口岸、日期和時段過關，過關時要帶同預約證明及其他相關證明文件。

報導指出，預約只適用於私家車和跨境計程車司機和乘客，穿梭巴士（俗稱「金巴」）乘客無須預約；大陸居民通過香港口岸返回內地無需預約；香港居民及非大陸居民的訪港旅客從大陸返港也無需預約。