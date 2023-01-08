台驊控股（2636）董座顏益財7日預估，2023年將是「驚濤駭浪、有驚無險」的一年。貨櫃船運三大聯盟市占率近85％，一定會採取適當行動穩住市場，若大陸疫後拚經濟，加上俄烏戰爭早點結束，啟動重建需求，貨櫃海運前景仍然可期。

他認為，2022年航運業雖是「烏雲密佈」，下半年業績沒有2021年同期好，但他預估，不論貨櫃三雄等航運業還是台驊等物流業，2022年獲利可望比2021年好，這兩年賺的超額利潤是過去15年的總和。

目前運價走跌，關鍵因素之一是大陸，解封後疫情反彈，缺工導致有些工廠無法順利生產，但這是短暫的，估計第二季運價有機會反彈；再者，運價下修，開始有航商陸續退出航線，也有助減緩運力供過於求的壓力。

以目前運價來看，顏益財預估，美西線跌無可跌、美東線運價持續修正，整個北美線會走向比較健康平穩。今年全球三大聯盟、九大航商（包括長榮、陽明等）還是會賺錢。

台驊7日舉辦尾牙，陽明董座鄭貞茂、長榮航空總經理孫嘉明等海空運業界董總都是座上賓。

顏益財表示，台驊集團耕耘逾30年，有海運、空運、報關、陸運、倉儲、鐵路運輸，甚至物流金融等，在大陸、東南亞也有B2B、B2C一條龍配送服務，加強本業業務拓展擴大營運規模，同時布局物流相關同業的策略性投資和綜效的整合，有信心能夠因應未來。