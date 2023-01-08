遊蕩犬貓攻擊原生物種事件層出不窮，不只石虎、穿山甲、食蟹獴等，就連遷徙性侯鳥短耳鴞也遭咬傷，台中市野生動物保育協會指出，2022年最後一隻收治的動物就是遭流浪狗咬傷的短耳鴞。台北鳥會強調，狗飼主應做好管理自身伴侶動物的職責，不該棄養造成生態危害。

台中市野生動物保育協會表示，2022年最後一隻短耳鴞是被狗咬來的，這是第一筆案例，也是上年最後一隻收治的動物，近12年來共收治了300隻短耳鴞，大部分都已順利野放。過去我們對短耳鴞的認識，大部分來自賞鳥與度冬期的短暫觀察，之後更嘗試了衛星追蹤的方式一探短耳鴞的遷徙。

保育協會指出，這5年間獲得在台灣度冬期的棲地與範圍等更細緻的資料，包含2條短耳鴞清楚的遷移路線，包括從新竹出海沿著大陸北上到東俄羅斯；另1條則是從宜蘭出海，從沖繩一路到日本本州再往上，2條路徑的距離差不多3-4000公里。在繁殖地度過5-10月，之後再啟程往南，已接近同樣路徑來台度冬。

保育協會表示，野生動物救傷本質就是想辦法讓動物回到野外，同時找出傷病原因，若是人因則要想辦法減輕或是移除，現今狗的數量已超過野生動物可承載的臨界值，常在溪床高灘地活動的短耳鴞被狗咬，也代表著狗的活動勢力除了淺山外，也穩定在溪床騷擾。

台北鳥會表示，我們應該要設法避免流浪狗進入到野生動物的棲息地，同時狗飼主們也應做好管理自身伴侶動物的職責，愛牠就不要棄養牠，否則目前不是只有淺山哺乳動物，就連短耳鴞這類草地棲息性的鳥類也被流浪狗攻擊與衝突，這樣的現象並為人所樂見。