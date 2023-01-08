一名剛入伍的蔡姓役男，在成功嶺進行新兵訓練期間因病就診，女中尉輔導帶他去醫院看病時，糾正他要講話小聲，竟當場被嗆「不要以為妳是女生我就不敢打妳」，隔日連長宣教糾正時，蔡男竟要去找輔導長算帳，當場遭女中士制止，又嗆「長官又怎樣，林北殺人犯！」部隊立刻交由憲兵隊法辦，台中地院法官依《陸海空軍刑法》恐嚇上官罪，判蔡男4月徒刑、可易科罰金。

根據判決書，蔡男自民國110年3月23日起，經徵集入陸軍步兵第三○二旅接受常備兵役軍事訓練，卻於於110年3月26日在林姓女中尉輔導長帶領下，前往「國軍臺中總醫院」之身心科候診室，卻不滿林員糾正要求他講話小聲一點，當場對林員恫稱：「X，不要以為妳是女生我就不敢打妳」，導致林員心生畏懼。

隔日部隊在「成功嶺營區」之集合場集合，連長當場糾正蔡男在「國軍臺中總醫院」身心科候診室之行為後，蔡男不爽，立刻走向營舍欲找林員理論，連長立刻要求另一名黃姓中士前往瞭解狀況、避免衝突，但蔡男聽聞黃姓中士現場要他停止不當行為後，又當場恐嚇：「X，長官又怎樣，林北殺人犯」、「X你娘」等語，且作勢毆打黃姓士官，使黃姓中士心生畏懼，部隊立即協請憲兵隊移送法辦。

法官審理後，審酌被告具現役軍人之身分，應嚴守紀律、恪遵法令，服膺軍隊之階級服從，竟在兩名士官糾正行為時，恐嚇被害人，致生危害身體之安全，並貶損名譽、社會評價，蔡男所為對軍紀、軍隊領導統御影響重大，事後又不與兩人和解，依《陸海空軍刑法》恐嚇上官罪，判蔡男4月徒刑、可易科罰金。