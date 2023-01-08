為了響應減少塑膠廢棄物，環保署預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，將限制旅宿業及其他住宿業一次用旅宿用品，意味著民眾出遊住宿可能需要自備牙刷刮鬍刀拖鞋等等。消息一出，網友評價兩極。

限制一次用旅宿用品 分兩階段實施

公告內容將從今（2023）年7月1日起分二階段實施，第一階段為「不主動提供」，不能在客房內主動提供或客房外讓消費者自由取用一次用旅宿用品，僅於消費者有使用需要時再提供。

第二階段則是「自備應有價差優惠或提供需求者選購」，實施日期由地方環保局提報，明定業者應提供未含一次用旅宿用品房型之價差至少5%優惠；或於營業場所或客房內標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購。

限制的一次用旅宿用品品項包括：小於180毫升且一次性包裝之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液）、個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）以及一次用拖鞋等3類品項。

網友旅客不開心 負評聲浪高

消息一出，有網友在PTT表示，雖然國外飯店普遍也實施該作法，但「台灣飯店貴、隔音又差」要是還停止提供備品，能得到大家支持嗎？

底下多數網友持反對聲浪，「不支持，過了就不國旅」、「真的很無聊，又讓業者有漲價的藉口了」、「不支持，先漲價再強制扣5%，業者笑哈哈，省成本又多賺」、「出門旅遊不就是要方便嗎？而且如果臨時有需求要外宿不提供備品要怎麼做」、「花錢去飯店就是求享受？啊結果沒牙刷不就好幽默」、「不支持，以後變成要備品的要加價」。

但有部分人認為「我都沒在用一次性備品，連拖鞋都自備」、「支持不要一次性的，或是不主動提供，有需要再跟櫃台要」、「飯店可以不主動提供啊，但在旅客有需求的時候還是需要供應吧，要不要另外計費是另一個問題；而且既然不主動提供了，那省下來的錢應該要回饋到顧客上吧」、「支持啊，需要的人再另外購買就好」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「一次用旅宿用品限制草案」近一週的網路好感度，正面情緒889筆，負面則有2114筆，好感度比值僅有0.42。網友多在討論多集中在：1、該草案藉環保名義圖利業者；2、台灣旅宿價格普遍不低，若是連用品都必須自帶，網友認為不值得。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

新制上路 業者準備應戰

而據《聯合報》報導，台北君悅飯店指出，未來新規定上路，商務型飯店將首當其衝，可能引發旅客抱怨，希望上路前讓業者有緩衝期，或是改為旅客「自備備品有折抵優惠」等方式提倡減塑。台北凱達飯店表示，目前就有相關環保方案供旅客訂房時選擇，未提供備品的房型價格比較便宜，新制上路後，備品就不會擺出來，旅客主動索取才會視情況提供。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月31日至2023年01月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『一次用旅宿用品限制草案』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。