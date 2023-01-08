新竹市長高虹安日前召開記者會揭露，在新竹棒球場挖到廢磚塊、電線，引起各界熱議，前市長林智堅則怒嗆高，指她是在轉移助理費涉貪案焦點。對此，民進黨台北市議員王世堅開轟，要林智堅在這件事上「閉嘴」，相關新聞也引起PTT鄉民熱議，更有人提到，王世堅以前是建商，他來談論新竹棒球場爭議「滿有說服力的」；據了解，王世堅曾為「日成營造」董事長。

王世堅6日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，高虹安的助理費案涉入金額是60萬元，而新竹棒球場則高達12億元，他怒嗆林智堅「是在講什麼」，並強調必須將「當初蓋章的人」一個個揪出來，因為這些人等於是共犯結構、國賊。

相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引起鄉民們熱議，討論程度已呈現「爆」等級，有人大讚王世堅「這才是正統民進黨，其他雙標的根本無恥」、「民進黨裡面我唯一服的就是他」、「現在砲火越來越猛烈了」、「他是建商出身，出來講這題還蠻有說服力」、「出來選北市長，我投他」、「多點這種民代，臺灣才有救」。

也有人直言「塔綠班也是賣國賊」、「廢土、砂石、營建，想起來就毛骨悚然」、「黨內同志和柯文哲比起來，真的太糟了」、「這群人是誰？講出來」，並揶揄「民進黨內戰就是好看」、「只有綠師才能評論民主工程」、「小智親自監工的，品質保證」、「這要移送黨紀處分了吧」。