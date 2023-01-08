新北市長侯友宜被外界視為代表國民黨參選2024年總統的熱門人選，一言一行備受關注，針對近日有許多關於侯不會論述的說法，資深媒體人韋安提出3點反駁，並直呼是「笑話」。

韋安今（8）日在臉書表示，最近一堆「故意」的聲音，都說侯友宜不會論述，但其實他每天都在以特有的「侯式」風格論述，並提出3點分析。

首先，韋安提到，侯友宜論述的主題包括團結台灣保和平、團結共好、少政治、多做事等；第二，韋安認為侯友宜的論述，是用人民聽得懂的語言，以及有遠見、意義的主題，正在逐漸影響和改變台灣民意，，「從他在政治人物中，全台第一的支持度，和最被人民信任，就可以看出」。

最後，韋安指出，侯友宜若沒有論述，這麼多的選票是哪來的？他認為侯友宜的論述，讓人看到一種台灣政治可以改變的方向，促使政壇以好好做事來正向競爭。只有人民團結，國家才能和平發展，也讓人看到未來的希望和願景。

韋安強調，讓人民聽得懂的論述，才是好論述，也願意跟著做，「侯友宜算不算論述高手呢？」