捨不得分開太久！

今年農曆春節連假共有10天，對於有養寵物的人來說，如何安置好主子是一大問題，畢竟不是每個人老家都能接受寵物「返鄉」，得考量住家環境、家人習性、寵物個性等等，這時「寵物旅館」就是飼主們的救星了！但網路上這麼多寵物旅館，究竟哪家好？

台北市動保處邀請動保團體、專家學者、業者代表組成評鑑委員會，針對業者寵物飼養或展售場所設施、寵物照顧情形...等項目進行評比，其中除了納入動物福利項目，如店家寵物飼養環境及照顧規劃外，更針對是否設置監視器、火警消防安全設備、消費證明文件或提供買賣寄養契約書等消費者保護規劃情形也是評鑑重點。

評比結果共選出11家特優、31家優等、48家甲等，合計有90家優良店家，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，以111年度特定寵物業評鑑名單中特優、優等共42家店家進行調查，來看看哪10家「寵物旅館」是飼主們在網路上討論度最高的！

10. W SPA寵物旅館

台北市特定業寵物評鑑「優等」

W SPA 寵物旅館位於台電大樓附近，以寵物美容、SPA、住宿安親服務為主，提供貓咪超大獨立挑高空間，而狗狗則採不關籠半開方式照顧，並都提供24H監視器（有夜視鏡功能），讓飼主可隨時觀看毛孩動態。

消費者表示：「狗狗在這邊玩得很開心，環境乾淨」、「保姆姐姐對我們家小朋友超級好！！很仔細照顧毛孩子們」、「公館一帶，寵物住宿首選！！乾淨，有耐心，可雲端監控毛孩狀況」、「收費合理，並且很細心的照顧毛小孩」。

店家資料

地址：台北市中正區羅斯福路三段139號1F

電話：02-2367-5899

9. 有間貓旅精品度假中心

台北市特定業寵物評鑑「優等」

有間貓旅位於中正紀念堂站附近，強調專注貓房與公共空間的設計，除了備有基本的24小時全天候監視器外，每一間貓房也都有專用貓抓板，甚至還有貓行為諮商師駐館，協助貓咪們快速安穩地適應環境，服務相當貼心。

家長大力推薦：「老闆非常細心，對於貓咪的動向都有仔細掌握」、「整體氛圍感覺非常溫馨悠閒，老闆也非常的專業」、「環境很漂亮整潔，服務也非常專業細心，還有專屬的貓抓板」、「很用心了解貓咪的喜好及需求，有問題的時候回覆也都很即時」。

店家資料

地址：台北市中正區南昌路一段14號二樓

電話：02-2396-3963

8. VERY旺寵物旅館

台北市特定業寵物評鑑「優等」

VERY旺以打造市中心的寵物樂園為出發點，提供貓狗美容、SPA、住宿、安親臨托等，也有販售寵物用品及鮮食，旅館除了採貓狗獨立分層空間外，最大特色就是頂樓有設計戶外運動場，能讓住宿的狗狗自由自在奔跑玩耍。

住過都說讚：「是真心愛寵物的寵物旅館，住宿價格很實惠，還有狗狗們的放風時間」、「每天回報狗狗狀態，可以視訊看寶貝狀況，頂樓有空地可以讓寶貝放風」、「保姆都非常細心 帶寶貝來住宿都很放心」、「服務好，對待毛寶貝們都很友善」。

店家資料

地址：台北市松山區八德路二段429號2樓

電話：02-2741-2777

7. 家裡寵物旅館-幼幼館

台北市特定業寵物評鑑「特優」

家裡寵物旅館是全台唯一專門收幼犬的寵物旅館，主打為幼犬、小型犬提供寄宿、安親、美容、訓練等服務，環境相當溫馨自由，尤其在遊戲安親班的活動，更是採一對一引導，而不是團體一起玩，這樣才能避免寵物之間產生護食引起衝突，從細節可見其用心。

飼主好評不斷：「環境乾淨沒有異味，看得出來非常用心維護」、「環境溫馨舒適，狗狗都很安心住在這邊」、「對狗勾非常親切有耐心，並且認真觀察每隻狗狗狀況」、「非常細心體貼的寵物旅館，很放心把家裡寶貝交給她們」、「保姆非常細心，住宿過很多次，從來沒有失望過」。

店家資料

地址：台北市中山區長安東路二段195號1樓

電話：02-2731-9200

6. 狗窩窩愛犬旅社

台北市特定業寵物評鑑「優等」

希望所有毛小孩來到狗窩窩愛犬旅社能可以像「在家」一般，這是狗窩窩的理念，主要提供美容、住宿、安親等服務，並採不關籠的寄宿方式，讓每個毛孩都有自己的小房間可以睡覺，且保姆也都是經驗豐富的狗奴才，飼主再也不怕狗狗寄宿受委屈！

推薦理由：「服務很貼心，每次預約都有配合我們的需求，值得推薦的店家」、「挺好的，狗狗去安親有時他們都會幫狗狗拍照片」、「保姆回訊息都很快，24小時監視器，都看的到，也都會回報狗狗的狀況」、「每次我們家狗狗去了都很開心」、「裡面小姐都很客氣而已很有耐心」。

店家資料

地址：台北市松山區民生東路五段137巷2-5號

電話：02-2766-6185

5. 好時光寵物旅館

台北市特定業寵物評鑑「優等」

鄰近內湖四期重劃住宅區的好時光寵物旅館，會依照毛小孩的體型、個性分區照顧，每天還有帶去公園散步、放風的戶外活動時間，甚至連睡覺都是一隻一間獨立空間，讓毛小孩休息不會互相影響。另外，寵物住宿也都備有攝影機，讓飼主可遠端連線觀看！

飼主紛紛表示：「對人、寵物都很親切，也會定時回報狀況」、「讓人放心的專業店家、保姆」、「保姆超級貼心，定時回報寵物的狀況，還會陪玩拍照錄影片」、「難得碰到這麽細心的寵物旅館，把毛小孩照顧得很好」、「愛犬住了都不想回家了」。

店家資訊

地址：台北市內湖區民權東路六段170號號 1F

電話： 02-8791-7135

4. D&Y 寵物美容時尚旅店

台北市特定業寵物評鑑「特優」

D&Y不僅提供寵物旅館服務，還有協助狗狗中途，尤其在旅館住宿方面，老闆堅持提供毛小孩24小時專業照顧，確保狗狗身旁有寵物保姆，而且會隨時記錄、主動告知飼主毛小孩狀況，飼主也能透過手機視訊查看自己寶貝的現況，環境相當令人安心。

狗奴們激推：「我家狗狗超愛這裡的」、「空間舒適，保姆姐姐們都超有耐心又細心」、「每次都很期待保姆分享狗狗在那邊的照片」、「找不到比這裡更讓我們放心的旅館了」、「寶貝交給D&Y，我們很放心」、「非常用心照顧狗狗，住宿期間常傳狗狗狀況」。

店家資訊

地址：台北市中山區中山北路三段55巷22號

電話：02-2592-3252

3. FamilyDog-宜家宜犬

台北市特定業寵物評鑑「優等」

宜家宜犬有提供安親、住宿、才藝訓練、居家照護、生日派對等服務，並引進韓國寵物美容，不少明星寵物也都曾在這裡住宿過，主打「專人照顧毛孩」，且還能讓狗狗學習社會化，也有協助羅志祥母親照顧救援回來的狗狗，是許多毛小孩的第二個家。

狗狗飼主都推薦：「待人親切，狗狗顧得很好」、「看到狗狗每次來都頭也不回的跑進去，就知道來這裡有多開心」、「環境乾淨明亮，照顧狗狗也很細心」、「老闆對狗狗的照顧是發自內心的愛」、「在宜家可以享受陪伴照護、學習社會化，一舉數得」。

店家資訊

地址：台北市松山區八德路四段259號

電話：02-2748-5660

2. Happy愛犬屋

台北市特定業寵物評鑑「優等」

位於大安捷運站附近的Happy愛犬屋，沒來過的狗狗都須先安親一次，進而讓訓練師評估狗狗狀態是否合適半開放式的居住空間，並強調每日都會去公園遛狗陪玩，依照每一隻毛孩的個性安排適當社交，更厲害是還會把基礎服從，社會化及減敏訓練融入寵物照護， 讓毛孩住宿兼學習！

奴才都愛送主子到這寄宿：「台北市狗狗安親住宿最佳體驗」、「老闆娘很親切，也隨時傳圖片讓我們知道我家狗狗入住的很開心」、「孩子們能在住宿的地方開懷笑，都要感謝愛犬屋的照顧」、「毛寶貝每回入住都是一股勁地搖尾巴，我開心也放心」。

店家資訊

地址：台北市大安區復興南路一段321號6樓

電話：0988-859-959

1. 北歐寵物旅館

台北市特定業寵物評鑑「特優」

北歐寵物旅館有兩間分店，都榮獲動保處評鑑特優，主打將北歐幼兒教育精神，落實在台灣寵物照護上，不僅積極推廣狗狗游泳運動，在住宿方面則強調不關籠、24小時保姆照顧，也會天天遛狗讓毛孩放風玩，從小型犬、中型犬、大型犬到貓咪都能寄宿。

飼主能安心出門無負擔：「住宿還能有即時影像跟不定時回報，很棒」、「保姆對毛小孩都非常有愛心」、「很棒的環境，不管是游泳還是安親，都很乾凈」、「託付自己的寶貝給北歐真的很安心，保姆三餐報備狀況」、「來這裡寵物寄宿，超級放心」。

店家資訊

森林館地址：台北市大安區新生南路二段60-1號

電話：02-2322 4358

游泳館地址：台北市松山區八德路三段224號

電話：02-2577 9886

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年01月04日至2022年01月03日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北市寵物旅館』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。