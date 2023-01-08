一名女網友表示，小兒麻痺的外公為了她們姊妹倆，特地從嘉義騎車到雲林買飲料和小吃給她們，妹妹認為外公買的東西隨手可得，將其轉送給打工的同事，她和母親得知後氣炸，直呼，「阿公的心意就這樣被送走了」，網友看了也氣炸批評，「瞎妹！覺得妳妹很瞎」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，外公小時發高燒，家裡沒錢就醫，導致燒到變小兒麻痺，現在年老左眼視力衰退，不僅話講不清楚，行動也不方便，但外公為了原PO和妹妹，買了星巴克、紅豆餅和鴨肉羹等小吃，特地從嘉義騎車到雲林。

原PO表示，外公抵達雲林，當時只有妹妹在家，妹妹收下後，將外公買的零食拿到打工處分同事吃，她和母親知道這件事後氣炸，認為妹妹踐踏外公的心意，但父親卻力挺妹妹的舉動，妹妹和父親都認為外公買這些東西沒什麼，想吃可隨時再買，批評原PO大驚小怪。

原PO說，外公平常很節儉，對她們姊妹倆卻非常大方，讓她心疼地說，「我氣到想哭，阿公為了我們騎車，買好吃的東西給我們，心意就這樣被隨便送走了」。

貼文曝光，網友一面倒抨擊妹妹，「過年快到了，拿妳妹的錢包一個大包的給阿公」、「好想罵妳妹，有阿公是一件很幸福的事情，我真的很羨慕」、「瞎妹！覺得妳妹很瞎」、「怎麼可以這樣糟蹋阿公特地送來的心意」、「拿別人的東西做人情，很會喔！下次也拿她的東西送別人」、「再怎麼說都是阿公的一片心意，怎麼可以什麼都不說就送人」。