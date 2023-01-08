汪小菲與大S先前離婚爭議吵得沸沸揚揚，昨（7）日深夜汪小菲因收到大S律師函直接在直播中爆走「今天晚上剛回家就收到這個東西，你能受得了嗎？」今（8）日稍早相較昨天似乎已經冷靜下來的他，再度發文向大S提出一訴求，遭大陸網友酸爆。

汪小菲在經過一夜之後今（8）日態度放軟再度發文「昨晚因為收到她們的律師回覆有點激動，說的有點多」接著向大S提出一項訴求，希望寒假期間他們可以回到北京與爺爺奶奶團聚，對此，大S曾向汪小菲表示，礙於大陸疫情未穩定，拒絕讓他們到北京，而這也是汪小菲昨（7）日爆怒的原因之一，且他當下更氣到拍桌怒吼「憑什麼？」。

貼文曝光後，許多大陸網友狠酸「晚上硬，白天軟，他次次都是這樣」、「不要再道歉了，硬起來好嗎？」、「我說實話，都不想吃你的瓜了，一點骨氣都沒有，老是關鍵時候就道歉，當網友都拿槍使」、「你就是一喝酒就硬，一醒酒就軟」。

汪小菲今早再發出最新聲明提出一訴求。(圖/截圖自汪小菲微博)

事實上，汪小菲昨（7）日深夜因收到大S律師函回復抓狂，直接在直播中怒罵「我都給妳留面子了，別再挑戰我的底線」另外，他也談到，大S去年6月曾問福原愛的離婚律師是誰，似乎有想離婚的打算，讓他不禁感嘆「原來早有預謀是吧」。

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