高雄市左營區某武館於1月7日舉辦格鬥賽，比賽過程中，有林姓選手受傷送醫。對於外傳選手已經宣告不治，警方調查後說，選手目前正在高雄榮總住院觀察中，尚未過世。

這家武館於去年12月中旬與今年1月初舉辦兩場格鬥賽，還透過臉書宣傳。今年1月7日上午傳出有參賽者在比賽中死亡。

警方介入調查後表示，參賽者受到重傷後，由民間救護車送到高榮醫治，目前住院觀察中，將約談陳姓負責人到案說明。