書法大師免費為現場民眾書寫客製化春聯。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

農曆年將近，鼓山警分局攜手鼓山區公所8日在鼓山分局一樓大廳舉辦「新春揮毫送春聯、揚眉兔氣迎新年」活動，台灣「桌球教父」莊智淵特地現身為桌球友誼賽開球，民間企業也共襄盛舉，出資贈送鼓山區25戶弱勢家庭、獨居長輩年夜飯，氣氛歡樂又溫馨。

活動也特地邀請從事書法教學長達50年的書法大師吳瑞蘭，以及曾獲得全國公教書法美展的葉榮源老師蒞臨揮毫，免費為現場民眾書寫客製化春聯，迎接農曆新年。

活動現場，同時發放限量兔年紅包袋供民眾索取，鼓山分局員警也在場持反毒、反詐騙及交通安全圖卡，宣導近期常見的詐騙手法以及交通新制，以有獎徵答、贈精美小禮品方式，提醒民眾防詐及避免交通違規受罰觀念。

此次活動，警方和「吳家紅茶冰」及「饗安馨食坊」出資，濟助鼓山警分局轄內25戶弱勢家庭過年年菜，扶助弱勢過好年。

為了拋磚引玉，警方還特地找來桌球同好「智淵球館」、「悅龍灣社區」、「清華大學校友」、「青海桌協」等5隊進行團體友誼賽。莊智淵百忙之中特地為友誼賽開球，與警察公仔對打競技，現場笑聲不斷。

分局長蔡鴻文感謝「智淵乒乓運動館」贈送球桌，響應關懷弱勢活動，特別回贈感謝狀，感謝莊智淵在百忙之中仍抽空蒞臨，為弱勢群在寒冬中注入一股暖流。