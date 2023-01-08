2023年大陸春運7日正式開啟，大陸交通運輸部預估全國綜合運輸預計運送旅客達3473.1萬人次，其中鐵路預計運送旅客將環比增長18％。大陸國鐵集團客運部負責人表示，節前高峰日最高可開行旅客列車6077對，節後高峰日最高可開行旅客列車6107對，最大客座能力較2019年春運增長11％。

大陸《人民日報》報導，據大陸交通運輸部數據顯示，春運首日，全國綜合運輸預計運送旅客3473.1萬人次。其中，鐵路預計運送旅客627.1萬人次，環比增長18％；公路預計運送旅客2700萬人次，環比增長12.5％；水路預計運送旅客45萬人次，環比增長23.76％；民航預計運送旅客101萬人次，環比增長5％。

報導指出，春運首日，各地火車站人頭攢動，人們拖著大包小包走進候車大廳、有序登上列車，滿懷期待地踏上旅程。國鐵集團客運部負責人介紹，今年春運鐵路客流呈現回暖趨勢。用好去年新開通的鄭渝高鐵、湖杭高鐵、銀蘭高鐵、京唐城際、新成昆鐵路、北京豐台站等新線新站資源，和新投用復興號動車組等先進裝備，增強路網整體功能，提升客運能力。

該負責人還表示，節前高峰日最高可開行旅客列車6077對，節後高峰日最高可開行旅客列車6107對，最大客座能力較2019年春運增長11％。全國鐵路公安機關按照統一部署，加強站車線巡邏檢查，積極排查安全隱患，嚴格安檢查危，全力營造良好治安環境，守護旅客平安出行。

春運期間，道路運輸部門將加強路網運行安全保障，對擬投入春運的設施設備進行全方位檢查和維護，對長大橋隧、連續長下坡等路段加強風險排查，動態發布天氣情況和交通管控資訊。民航部門積極引導航空公司科學合理安排航班計畫，讓旅客安心出行，多家航空公司加強春運客流形勢動態研判，全力做好運輸組織和服務保障工作。