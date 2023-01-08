「Re-Open！高雄市國小以下學童參訪壽山動物園計畫」將動物保育與生態保育觀念向下扎根。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

壽山動物園去年完成全面整修，高雄市政府教育局從去年底起，陸續補助偏鄉等國小與幼兒園學生戶外教學費用，試營運活動期間，超過64校、計4954名師生快樂遊玩壽山動物園，將動物保育與生態保育觀念向下扎根。

動物園是童年幸福記憶的起點，高市府盼為更多小朋友實現夢想、也落實生命教育，教育局配合動物園試營運免費入園活動，規劃「Re-Open！高雄市國小以下學童參訪壽山動物園計畫」，分別全額補助偏鄉學校27校、部分補助非山非市學校18校與鄰近學校，包括苓雅區、新興區、前金區、鹽埕區、鼓山區與旗津區19校等戶外教學相關費用，試營運活動期間，計有超過64校、4954名師生參與。

茄萣區興達國小四年級學生顏語葇說，壽山動物園的空中空步道、山屋、觀察廊道很新鮮特別，與其他地方動物園很不一樣，同學們都被水豚君可愛模樣吸引，「友禽天地」就像大自然的鳥樂園，孔雀開屏超級漂亮。

茄萣區成功國小六年級學生郭書琪說，第一次來壽山動物園，前一晚興奮到睡不著覺，動物園的狐獴、猴子、老虎、獅子、水豚等動物都超可愛。

局長謝文斌表示，壽山動物園成立40餘年，陪伴許多高雄市民長大，2021年起開始歷年最大整修並辦理試營運活動，為持續推廣動物保育，推行新動物園運動，教育局於試營運期間鼓勵國小以下學童免費參訪，也體驗整修後更具美感的壽山動物園環境。