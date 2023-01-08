新竹市警一分局在農曆年前結合「慢飛兒庇護工場」舉辦二手物品義賣活動及防詐騙宣導活動，喚起大眾對弱勢族群的關懷與預防犯罪觀念。（新竹市警一分局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警第一分局響應警政署今年1月1日起推動「社區警政再出發工作」專案，以「掌握社區動態、落實查訪工作」等4大主軸，於農曆年前結合「慢飛兒庇護工場」舉辦二手物品義賣活動及防詐騙宣導活動，喚起大眾對弱勢族群的關懷與預防犯罪觀念。

市警一分局指出，此次是以「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」、「積極融入社區、營造警民和諧」4大項主軸及關懷失依、受虐及家庭遭受重大變故之兒童及少年，並以「感恩心、關懷情」於過農曆年前舉辦公益與防詐宣導活動。

今天是結合東大路的「慢飛兒庇護工場」共同辦理二手物品義賣及防詐騙宣導活動，由分局長曾有慶帶領同仁將家中二手物品捐贈義賣，希望透過寒冬送暖的善舉能，拋磚引玉喚起大眾對弱勢族群的關懷，並借此機會宣導強化市民防竊盜、防詐騙、防搶奪的預防犯罪觀念。

另，鑑於近期陸續發生社會矚目的詐欺集團非法囚禁、凌虐不知情求職民眾，強迫當人頭帳戶的人口販運案件，其泯滅人性、惡劣犯罪手法令人髮指，且受害者多屬經濟上弱勢族群。

警方並發現，往年詐騙集團多半於春節前2周最為猖獗，為了守護民眾及確保人民財產安全，警方規畫2023年加強重要節日安全維護工作期程，自1月1日22時至1月30日24時止，為期30日，仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，警方將主動協調金融機構實施防搶演練，並建立緊密互助聯防機制，透過警民合作，強化防搶、防竊及防詐宣導，提高民眾警覺，避免被害。