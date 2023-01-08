教育部發布「推動中小學數位學習精進方案」（生生用平板）112年中小學實施計畫，將透過教師增能培訓，培養教師數位教學觀念，預計今年底82％的編制教師完成培訓，明年達到100％。同時，在114年時，超過5成的課後扶助班級，都運用科技輔助學生學習。

教育部推動「中小學數位學習精進方案」，自2022年起，連續4年，針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫，達成「班班有網路，生生用平板」，總預算規模達200億元。

「中小學數位學習精進方案」第一年，教育部投入經費117億元，其中102.41億元購買61萬台平板電腦及提升網路，每台平板購買成本約1.3萬元，去年9月全部到位，偏遠地區學校學生載具比率可做到1比1，非偏遠地區是每6班補助1班，教師依課程教學與數位學習需求輪流借用。

在2021年及2022年，台灣面臨重大疫情，衝擊到實體教學，學校紛紛改成線上教學因應，也促成教育部提出「中小學數位學習精進方案」。現在疫情即將過去，已沒有遠距教學的必要性，「中小學數位學習精進方案」要怎麼持續，引發關注。

教育部近日提出這項方案的112年的實施計畫，將組成輔導團隊，並辦理到校輔導，了解學校使用數位工具輔助教學與學習情形、執行困難與問題，提供必要協助與輔導。

教育部辦理教師增能培訓，到去年9月30日已有36％教師完成普及課程增能培訓；112年累計培訓編制內教師數至少達編制教師總數82％；每校須於113年前完成所有教師數位學習培訓課程。

教育部同時規畫增進學習扶助教師運用數位學習平台導入課堂學習，預計在114年時達到50％的課後扶助班級，均導入科技輔助學習。

教育部認為，善用數位學習可降低城鄉差距，藉由偏鄉一生一機與充實數位軟體，搭配完整的教師培訓機制及輔導機制，引導教師進行數位學習課堂，提高教師使用數位學習內容與工具進行課堂教學能力，同時降低軟硬體城鄉差距與數位教學落差。