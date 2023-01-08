本季NBA的飆分秀令人眼花撩亂，獨行俠東契奇（Luka Doncic）摘下60分21籃板的超級大三元，不久又有騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）單場71分11助攻的歷史紀錄，勇士克雷湯普生（Klay Thompson）很快又在兩度延長的比賽轟下10顆三分球與54分。

美媒ESPN專欄指出，本季的平均得分113.8分，暫時超過兩年前的最高峰112.1分，也是自1969-70球季以來最高分。總得分雖然呈現上升趨勢，但不足以解釋單場50分大量增加的現象。美媒CBS分析是因為比賽形式改變，得分難度大幅下降之故。

2006-07球季，聯盟出現18次單場50分演出，其中10次是布萊恩（Kobe Bryant）包辦，布萊恩就是那年代的戰神，和比賽形式沒有多大關係。如今比賽節奏加快，三分球大行其道，各隊隨時都備有多位射手在場上，與其說是球隊防守不佳，不如說是球員整體遠射能力上升，使得防守難度加大。

各隊的防守範圍不得不擴大到中距離之外，站位變得鬆散，同時為保持攻擊力，禁區純防守的大個子球員隨之減少，所以碰上「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）這類擅長強攻禁區的猛將，或是能切擅投的哈登（James Harden）、東契奇，就比較可能被他們打出飆分秀。