據南昌縣交警消息，大陸江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮8日凌晨近1時發生嚴重奪命車禍，事故已造成17人死亡，22人受傷。警方通報稱，事故發生在南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段，傷者已及時送醫院救治，正調查事故原因。惟警方未提及涉事車輛等情況。
南昌縣交警同日發布消息稱，該縣部分地區正迎來大霧天氣，路面視線不佳、能見度低，容易引發交通事故，呼籲司機注意路況和安全車距，切勿隨意變換車道或超車。惟未知是否與上述車禍有關。
據南昌縣交警消息，大陸江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮8日凌晨近1時發生嚴重奪命車禍，事故已造成17人死亡，22人受傷。警方通報稱，事故發生在南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段，傷者已及時送醫院救治，正調查事故原因。惟警方未提及涉事車輛等情況。
南昌縣交警同日發布消息稱，該縣部分地區正迎來大霧天氣，路面視線不佳、能見度低，容易引發交通事故，呼籲司機注意路況和安全車距，切勿隨意變換車道或超車。惟未知是否與上述車禍有關。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。