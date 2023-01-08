據南昌縣交警消息，大陸江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮8日凌晨近1時發生嚴重奪命車禍，事故已造成17人死亡，22人受傷。警方通報稱，事故發生在南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段，傷者已及時送醫院救治，正調查事故原因。惟警方未提及涉事車輛等情況。

南昌縣交警同日發布消息稱，該縣部分地區正迎來大霧天氣，路面視線不佳、能見度低，容易引發交通事故，呼籲司機注意路況和安全車距，切勿隨意變換車道或超車。惟未知是否與上述車禍有關。