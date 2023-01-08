北市熱炒店命案！慶生洩行蹤遭仇家圍毆 他奪刀反擊刺死人

北市長安東路上一間熱炒店今（8）日凌晨發生命案，兩派人馬因有嫌隙，圍堵在熱炒店慶生的林男，兩方持刀械鬥毆。林男遭攻擊後奪刀反擊，刺死20歲黃男，警方獲報後立即啟動快打部隊，事後林男在附近遭盤查時一度謊稱只是路過，遭警拆穿謊言。

臺北市政府警察局中山分局中山一派出所於今（8）日凌晨1時許接獲報案，轄區長安東路一段熱炒店發生傷害案件，警方立即啟動快打，並迅速於周邊攔查到林姓犯嫌（20歲），林男遭盤查時一度謊稱只是路過，警方機警拆穿謊言，後於車內起出刀械4把、二三級毒品1包。

經中山警方瞭解，兩派人馬日前於基隆市發生衝突，嫌隙未解，今（8）日林男於餐廳內與友人慶生用餐，期間有同行友人於臉書打卡，洩露行蹤，用餐後在門口欲離去時，遭仇家於門口持棍棒刀械攻擊，林男遭攻擊後奪刀反擊，於反擊過程中造成黃男（20歲）身上多處刀傷，經送往馬偕醫院，於02時23分宣告不治，林嫌到案後坦承不諱，持續擴大偵辦中，全案將依違反殺人、毒品防制條例等罪移送台北市地檢署後續偵辦。

警方也呼籲遇有糾紛案件，應理性處理，絕不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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