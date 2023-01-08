伊朗今天以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，其中一人曾是空手道冠軍，另一是兒童輔導志工，兩人都與艾米尼之死引發的全國抗議潮有關。消息一出引發國際憤慨譴責。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月中旬疑因未戴好頭巾，遭德黑蘭宗教警察逮捕，並於拘留期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引發全國大規模示威。

伊朗「米珊報」（Mizan）網站報導，兩名男子卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）和侯西尼（Seyed Mohammad Hosseini）今晨受到絞刑，他們是導致阿賈米安（Ruhollah Ajamian）殉職的主犯。

法新社報導，檢方表示，27歲的民兵阿賈米安被一群悼念抗議人士納加菲（Hadis Najafi）的群眾剝光衣服遊街示眾並且殺害。英國「衛報」（The Guardian）報導，納加菲是在一場爭取女權的集會中被安全部隊擊斃。

阿賈米安屬於巴斯杰（Basij）準軍事部隊民兵組織，與伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關聯。

自伊朗爆發抗議動盪以來，已知有4名示威者遭到處決，包括卡拉米和侯西尼。國際人權團體曾要求當局放過這兩人，但當局仍無動於衷。

●伊朗假審判真恐嚇 空手道冠軍也不放過

「米珊報」報導，卡拉米和侯西尼在去年12月初遭判處死刑，最高法院今年1月3日維持原判。

總部設於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）負責人阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說，這兩名男子「遭到刑求、在假審判後被判刑…未達合法訴訟程序最低標準」。

這個人權團體說，卡拉米22歲，侯西尼39歲。不過也有媒體報導侯西尼20歲。

卡拉米的父母12月曾發出影片，懇求當局饒他一命。

卡拉米的父親說卡拉米曾是國家空手道隊成員，他還告訴伊朗媒體，他們委託的律師無法取得兒子的案件資料。

這名律師在推特上說，當局不准卡拉米與家人見最後一面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡拉米的親戚說，卡拉米是一位勇敢、聰明的庫德族男孩，他在11歲時接觸了空手道，後來加入了伊朗青年國家隊，而且還在全國錦標賽中獲勝。

此外，德國一名議員表示，侯西尼是免費輔導兒童的志工，他失去了雙親，每週都會到父母墳前悼念。這名議員說，侯西尼是在去父母墳墓的途中被捕，他的兄弟也被帶走，至今音訊全無。

根據國際特赦組織（Amnesty International）說法，侯西尼和卡拉米在同案審訊中被判刑，另有2名男子遭判死刑。國際特赦組織說，他們都是被迫認罪。

法新社根據相關官方消息統計，已有14人因這波動盪被法院判處死刑，現共有4人伏法；最高法院確認另外2人的判決；6人正在等待重審；另外2人可上訴。

●國際強烈譴責 呼籲停止處決

伊朗今天對卡拉米和侯西尼執行絞刑後，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）和歐洲聯盟（EU）疾呼伊朗停止所有處決行動。

聯合國人權事務高級專員公署譴責這些處決行動是「基於逼供的不公平審判」。

華府也表示以「最嚴厲言詞」譴責。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「這些處決行動是伊朗政權鎮壓抗議活動的關鍵一環。」

歐盟表示，伊朗以死刑對付抗議民眾，令他們深感「震驚」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，這些處決事件「讓我們更加希望聯手歐盟進一步對德黑蘭當局施壓」。

人權團體要求國際加強行動。總部位於紐約的「伊朗人權中心」（Center for Human Rights in Iran）呼籲各國撤回駐伊朗大使。

荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，他會召見伊朗大使以「強調我們嚴重關切」，並呼籲其他歐盟會員國跟進。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1120108