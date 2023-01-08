台北市長蔣萬安上任一周，試運行前市長柯文哲的晨會模式後，決定取消每日晨會，引來在野黨撻伐，先前本報獨家報導指出，蔣市府並非完全取消晨會，而是改以周一晨會、周四午餐會報方式進行，他今日再說明，開會要以效率為最高原則，快速交換意見，故透過這種方式保留會議安排彈性。

蔣萬安今陪伴國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇前往民生國中投票，他受訪時表示，晨會第一周試運行後得到很多建議，各種意見都有，後來團隊內部形成共識，未來開會以效率為最高的指導原則，而且要達到開會的目的，就是要解決問題，而不是累積問題，所以並沒有取消晨會，而是保留會議安排彈性，透過晨會和午餐會報，來快速交換意見、迅速推動市政。

另外，蔣市府改善大巨蛋周邊交通，現行工程卻反而造成塞車狀況，蔣萬安說，一定會以降低施工過程對民眾影響、困擾為優先原則，也會盡快在施工完成後，還給市民完善、安全、舒適的用路空間。

而台北市工務局新建工程處指出，今年度已排定106條寬度8公尺以上路段辦理路面更新，並特別針對北市急需改善的6條路段先進行施工，蔣萬安說，昨天凌晨去看了松江路段更新，也規畫春節前後完成6條施工，3條春節前，3條是春節後、2月28日前完成施工，這些工程都會以降低民眾影響為最優先。

至於台北市政府在前市長柯文哲任內，超徵了210億地方稅金，蔣萬安今重申，目前都已經請財政局等相關單位盤點，完整評估後會跟大家報告，會先以推動重要市政優先，包括相關福利政策以及降低年輕人負擔，這些都是未來施政的重點。