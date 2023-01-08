花蓮瑞穗鄉種植約40公頃的鳳梨花去年底因寒流影響，遭寒害受損程度高達20％，經縣府向農委會爭取公告農業天然災害現金救助，每公頃救助額度為9萬元，受災農友即起至本月16日止可到鄉公所申請。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

再過2周就是農曆春節，家戶拜拜都會準備「旺來」鳳梨花，祈求一年好運旺旺，不過花蓮瑞穗鄉種植約40公頃的鳳梨花，去年底因寒流影響，遭寒害受損程度高達20％，初估災損金額約275萬元，農民苦不堪言。經縣府向農委會爭取公告農業天然災害現金救助，每公頃救助額度為9萬元，受災農友即起至本月16日止可到鄉公所申請，盼在年前助農民減少損失。

花蓮鳳梨花產區主要集中在瑞穗鄉，種植面積約30至40公頃，每公頃平均可產出2萬顆鳳梨花，去年12月底因大陸冷氣團及寒流相繼報到，溼冷天氣讓部分果實冠芽葉片遭「凍傷」，天氣回暖受到太陽照射，冠芽漸漸白化、葉片出現黃斑，由於鳳梨花不漂亮就不能上市，眼見農曆春節將至，農民心血卻付諸東流，讓不少農友大嘆「這個年是要怎麼過下去」。

縣府農業處接獲農友反映即與相關農政單位前往會勘，發現有21公頃果實冠芽葉片出現變色斑塊等現象，推估災損金額約275萬元，且整體損害程度已達20％現金救助啟動標準，便依農業天然災害救助辦法規定，提報農委會爭取公告農業天然災害現金救助。

縣府農業處長陳淑雯指出，經爭取，農委會已在1月6日公告瑞穗鄉為辦理鳳梨花去年12月中旬寒流農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃9萬元，即起至1月16日止，農友可到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理，受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日。

陳淑雯表示，農友申請現金救助時，須依農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應是實際從事農作生產者，申報項目損失率須達20％以上，短期作農產品於同產季，救助則以一次為限等，如符合申請資格的農民，請儘速前往公所辦理。另，寒害對於農作物有遲發性影響，農友與地方公所如發現農作生長異常，請務必主動通報，確認受災情形。