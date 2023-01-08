根據環保署資料顯示，今(8)日受境外污染物影響，中南部空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級，截至上午10時，雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。氣象局長鄭明典也提醒敏感族群要特別注意。

受東北季風減弱影響，台灣環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，加上前日境外污染物影響，依上午10時監測結果顯示，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

據統計，目前今天上午10時，PM2.5濃度最高出現在台南，達63微克／立方公尺；高雄也達到62微克／立方公尺。PM2.5濃度最高測站位置為台南市安南，達63微克／立方公尺，彰化員林也有55微克／立方公尺。

環保署表示，未來一周，8日至9日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件不佳，易有污染物累積；10日至11日東北季風稍增強；12日至13日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南位於下風處，易累積污染物。

鄭明典表示，這是一次明確、顯著的大陸空氣汙染影響，以台灣自己的標準，敏感族群要注意。