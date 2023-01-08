為詳細監督政府，國民黨高雄市議員邱于軒日前向衛生局索取防疫相關經費資料，卻遭對方回覆一連串網址，稱「逕自下載運用」，讓她氣炸怒批高雄市長陳其邁回歸本性，要當高雄人的「爸爸」了。

邱于軒日前在臉書表示，高雄市議會將在2月1日開議，她首先針對各局處的預算進行審視，尤其屢屢以防疫大旗規避監督的衛生局，從黑心快篩到採購數量流向等，都試圖隱匿不說明，成為其監督的重中之重，但沒想到日前她向衛生局索資，對方僅回覆「本局業依政府資訊公開法第7條主動公開，請逕自下載運用」。

「這不是傲慢什麼叫傲慢！」邱于軒質疑，自己向政府單位索資，對方卻要她自行下載，不多做說明，「陳其邁的第二任期果然開始回歸本性，要做高雄人的『爸爸』了！」

高雄市議員許采蓁也透露，議員對市府經費運用把關天經地義，沒想到政府單位僅回覆一串網址就叫議員自行下載，且她實際檢視後發現，該連結內全無議員索取之資料，怒批高雄市政府掌握經費與權力的同時，也應該要經受人民監督，不該用如此隨便的態度來面對民意代表的審查。