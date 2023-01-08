74歲影后甄珍與兒子章立衡（原名：劉子千）赴北京處理和前夫劉家昌的官司後音訊全無，甚至傳出母子二人是因躲避親友借錢才神隱，甄珍則在10月出面駁斥傳言，但行蹤仍不明，近日劉家昌接受專訪被問及此事，痛批甄珍失聯只是炒作，並狠酸「怎麼這麼愛出風頭」。

知情人士先前透露甄珍和章立衡8月底起，她到北京處理和劉家昌之間的訴訟後就此失聯，連妹妹也聯繫不到人，不過其後甄珍僅在朋友圈留下：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，之後仍毫無音訊，情況令人擔憂，後來傳出甄珍疑似是為了躲避朋友借錢才搞消失。

甄珍則在10月左右在朋友圈再度發文，強調很抱歉讓朋友擔心了，對於檯面上這些自稱是好友的爆料都不完全正確，沒有任何人有權力替她發言，今後有任何進展會親自向社會，媒體，及關心自己的朋友說明，若有失禮之處還請大家見諒。

劉家昌（前）與甄珍離婚後多次對簿公堂。(中時資料照)

而前夫劉家昌近日接受《壹蘋》專訪，氣憤表示甄珍失聯只是炒作，而北京官司則是爭奪公司股權，還透露甄珍已換了3個律師，還是無法進行下去，雙方儼然已經反目成仇，令人不勝唏噓。