太魯閣國家公園登山路線中，錐麓古道能飽覽鬼斧神工的峽谷壯麗風景，農曆春節10天連假期間，已有近1500人申請入園。（羅亦晽攝）

農曆春節10天連假期間，太魯閣國家公園登山路線目前以錐麓古道最夯，近1500人申請，其次則為南湖大山路線，400多人申請；圖為南湖圈谷。（羅亦晽攝）

農曆春節10天連續假期即將到來，太魯閣國家公園管理處統計，1月20日至29日登山入園申請件數目前有795件、2717人，其中以錐麓古道最夯，近1500人申請，意即平均每天有150人欲走訪古道，其次為南湖大山，整體件數與人數雖較去年略減，不過登山申請截至1月18日止，屆時登山人數將持續增加。

太魯閣國家公園擁有得天獨厚的壯麗美景，鬼斧神工的峽谷壯麗風景，每年均吸引許多國內外旅人造訪，園內許多登山路線更是山友畢生必登的路線，如南湖大山、奇萊主北峰、畢羊縱走（畢祿山縱走羊頭山）等，每逢周休二日登山隊伍總是絡繹不絕，連假期間申請入園人數更是倍增，去年春節9天連假就有1000件申請件數、近4000人入園。

太魯閣國家公園申請攀登生態保護區入園路線包含奇萊主北峰、奇萊連峰、奇萊東稜、奇萊南峰、錐麓古道、南湖大山線、南湖中央尖（北一段）、鬼門關斷崖（北二段）、北一段縱走北二段、清水山、閂山鈴鳴山、閂山單攻、畢祿山單攻、羊頭山單攻、畢祿縱走羊頭等。

太管處截至1月5日統計，1月20日至29日春節期間，目前已有795隊、2717人申請入山入園，其中又以錐麓古道1448人為最多，其次為南湖大山420人。整體申請件數與人數雖較去年略減，不過入園申請截至1月18日下午3時止，屆時登山人數還會持續增加，各生態保護區將實施總量管制。

錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡，是太魯閣國家公園最熱門的登山路線，全程約10.3公里，沿途可觀賞豐富生態及陡峭峽谷地形，深獲國內外遊客喜愛，早年因許多路段崩毀，太管處考量安全封閉多年，後來配合生態旅遊推廣並兼顧史蹟保存，於2004年底完成古道自燕子口、巴達崗、大斷崖、紀念碑（斷崖駐在所舊址）路段修復，其中可途經全長約500公尺的「錐麓斷崖」，是路線中最驚險壯觀的精華路段。

此外，春節連假適逢雪季期間（去年12月31日至2月28日止），不論登山路線有無降雪、結霜，只要申請進入太魯閣國家公園生態保護區，除畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道等，山友須附上「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」，並攜帶雪地三寶，包括冰爪、冰斧與頭盔，確保生命安全。