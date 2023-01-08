許多人對韓國路邊攤賣的串魚板及魚板湯不陌生，韓國人妻太咪（Tammy）表示，很多攤商會把串魚板的竹籤回收再利用，所以天氣再冷，她都不會吃路邊賣的魚板，讓許多網友看了傻眼，「我真的不知道會回收，以後再也不敢吃了」。

太咪昨（7）日於個人臉書粉專指出，不少路邊攤賣魚板湯的老闆，會將串魚板的竹籤回收再利用。她說，以前沒有太多韓國人在意這個問題，自從新冠肺炎爆發後，個人衛生問題才開始引發關注。

太咪表示，首爾江西區是全國首個通過魚板竹籤補助條款的行政區，意即會補助那些不重複使用竹籤的商家，但這樣的條例通過後，仍有不少商家感到不滿。他們表示，竹籤跟餐具一樣都有經過清洗、曬乾，甚至會浸泡洗潔劑，經過太陽曝曬整天，根本沒有衛生疑慮。

太咪說，韓國網友也舉木頭砧板的例子說，「難道砧板洗過就不能再使用了嗎？」認為重複使用竹籤沒有問題；但也有人批評「木頭砧板和竹籤」兩者不能相提並論，不支持重複使用竹籤。

太咪表示，串魚板的竹籤是泡在水裡會吸水軟掉的便宜材質，清洗重複使用後，串魚板再放到湯裡去煮，「聽起來真的不太對，所以就算天再冷，看到路邊攤的魚板，我真的都不會想吃。」

貼文曝光，網友嚇傻，「我現在才知道它是重複利用的」、「我的天呀！這個可以回收再利用嗎？即使是洗過，裡面應該也會有清潔劑的成分，這樣不會有健康或是衛生上的疑慮嗎？」、「這個我真的不知道，結果我還吃得這麼高興，真的傻爆眼」、「以後不敢再吃韓國路邊魚板串了」。