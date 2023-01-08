前總統馬英九8日南下高雄發放春聯，首站先到三民區道德院向民眾拜早年，這也是他今年首場發放春聯的地點。（洪浩軒攝）

前總統馬英九8日南下高雄發放春聯，首站先到三民區道德院向民眾拜早年，這也是他今年首場發放春聯的地點。（洪浩軒攝）

萬眾期盼的農曆年節即將到來，前總統馬英九8日南下高雄發放春聯，首站先到三民區道德院向民眾拜早年，這也是他今年首場發放春聯的地點。對於台北市中山區、北松山區立委補選8日投票，馬英九強調，他對國民黨推出的候選人王鴻薇相當有信心。

馬英九8日一早特別穿著大紅色外套前往高雄道德院發春聯，顯得特別喜氣，此次他發的春聯內容寫下「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」，現場許多民眾排隊領取，馬英九隨後也將到三民區褒忠義民廟、鼓山區內惟黃昏市場及左營區自由黃昏市場發放春聯並向民眾拜早年。

馬英九表示，道德院是他今年全台首場發放春聯的地點，希望新的1年能夠「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」這也是對台灣最有利的願望。另外，對於國民黨台北市中山區、北松山區立委補選候選人王鴻薇的選情，他強調，對王鴻薇非常有信心。

高市議員黃柏霖表示，馬英九相當重視道德院，已經連續幾年都到此發放春聯給信徒、民眾，道德院相當照顧弱勢，這11年來已經捐了12億元做慈善，不僅照顧弱勢還辦理多場學術交流活動，所以馬英九每年都會到道德院發放春聯並向民眾拜早年。