【愛傳媒樂風專欄】在苗栗縣通霄國小附近，有間壽公祠，是清代林爽文事變相關的史蹟之一。

壽公名星字同春（1717~1787），浙江人，浙江是個「盛產」師爺的地方，壽同春也在淡水同知程峻手下擔任幕賓，為同知大人出謀劃策。

林爽文事變起，王作、李同於北部響應，攻下竹塹城，同知程峻被殺，壽同春被俘，不願屈服於賊，只求一死。王作軟硬兼施，改採溫和手段，好言勸降，邀請壽同春為其出謀劃策，壽同春假意答應，伺機逃出。

後壽同春與前巡檢李椿生、明志書院掌教孫讓糾合義勇一萬三千人反攻，收復竹塹城，將王作等人處死。壽同春真可說是個文武雙全的師爺。

時年七十歲的壽同春，老當益壯，又和閩安副將徐鼎士、新任同知徐夢麟渡大甲溪討賊。壽同春率義民駐守在烏牛欄，前進到三十張犁時和賊兵相遇，勇氣十足的壽同春一馬當先攻入敵陣，座騎突然跌倒，壽同春從馬上跌下被擒，這次壽同春沒能再逃過一劫，慘遭分屍而死。

壽同春遇害的消息傳到皇帝耳中，特欽賜壽同春知縣銜，並蔭一子壽聰為知縣，入祀昭忠祠。

壽同春殉難後約40年，浙江人，武舉出身，時任福建水師提督的許松年，捐出自己的薪俸，為這位他景仰的同鄉前輩建祠紀念，並立有「壽公祠記」以將此忠烈事蹟流傳後世，目前仍懸掛於廟中。

淡水廳志、新竹縣志初稿、苗栗縣志、苑里志等百年前志書，均對壽公祠有所記載，顯見此廟歷來受到重視。

成書於1893年之新竹縣志初稿記載：「壽公祠 在通霄街北虎頭山邊．祀殉難幕賓壽同春．道光六年，提督許松年建；立碑紀之．廟宇一十六坪七合三勺．年徵香燈銀一十二圓．」

約成書於1894年之苗栗縣志記載：「壽公祠 在二堡吞霄街，距城三十里．祀殉難幕賓壽同春。道光六年，水師提督許松年建；立碑紀之。共四間．祀田在五穀岡，年收穀二十石。」

這「四間」似乎是四個房間的意思，但目前看到只有一間，也許規模後來有所縮小。

成書於1897年之苑裏志記載：「壽公祠 在通霄虎頭山下。前橫沙溪，竹松秀茂。春秋二祭，禮物盛陳。往來者每登其地，憑弔欷歔，與土人談當年之事焉。」

由此可看出日治初期，壽公祠依舊是香火鼎盛，而其中所說的沙溪，應該就是現在的通霄溪吧。

歷來為清朝效力戰歿的官吏，入祀官方昭忠祠者，隨著清朝的滅亡，這些犧牲者大多已經無人祭拜，能像壽公一樣單獨建祠，並享民間香火近兩百年，實屬罕見，因為一般人民對於清朝官員的印象相當差，獨壽公俎豆不斷，可想而知當年壽公在北部一帶協助官方安民，亦相當得民心也。

作者為一介小角色

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