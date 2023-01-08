在高雄市經營自行車店的林姓男子，去年11月趁著店裡沒有客人時，竟在店內放起色情片，還強拉正妹女店員小美的手去摸自己的下體，甚至還要小美「抱抱」。小美拒絕後躲入倉庫，但隔一陣子，林男竟將電燈關掉，拉上布簾，又拉她手摸下體猥褻，還在耳邊說「不要害怕、伸進去摸」，小美事後嚇得辭職提告，高雄地院審理後依強制猥褻罪嫌判處這名變態老闆徒刑6個月，得易科罰金。

根據判決書，林男在高雄經營一家自行車行，去年11月30日下午3時，竟趁著店內沒有客人時，大剌剌在電視直接播放A片，還要正妹店員小美陪他一起觀看，小美當場覺得噁心，藉口整理貨物拒絕並離開。

事後有客人上門，林男處理完客人的車子後，又見店裡又沒人，竟走近女店員身旁，拉著小美的手去摸他的生殖器，女店員害怕下嚴正拒絕，但林男卻靠近她的耳邊說「不要害怕」，接著將店裡的燈關掉，還拉上布簾，直接伸出鹹豬手猥褻女方的手、腿部，再度拉著小美的手去摸小美下體，還說要「抱抱」。

小美當場嚇得發抖，剛好這時有客人上門，林男見狀才停止。小美事後向友人哭訴，並立刻辭職，並勞工局申訴並提告，市府進行勞資調解時，林男曾當場向女子道歉，並坦承犯行。

未料檢方偵查時，林男立刻翻供，辯稱是因當時關燈、鎖門、拉布簾才引發誤會，檢方不採信說詞起訴。高雄地院審理時則依強制猥褻罪判他6月徒刑，得易科罰金18萬元。仍可上訴。

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