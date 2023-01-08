高雄28歲李姓男子酒駕行經前金區五福三路，擦撞到同向的麥姓男子駕駛的自小客車，李男竟肇逃，警方獲報追查1個多小時，才發現李男竟逃到鹽埕區，停在路邊呼呼大睡，李男酒醒還怒問「我犯了什麼東西」，酒測值高達1，訊後依公共危險罪、肇逃罪嫌移送法辦。

新興分局自強所6日上午7時50分許，接獲一名麥姓男子報案，指稱他沿前金區五福三路與中華四路口直行時遭另1輛同向小客車擦撞到左側車身，但該肇事駕駛沒有下車處理，甚至往鹽埕區方向加速逃逸。

員警立即調閱監視器，約1小時後，發現肇事車輛最後身影位鹽埕區新興街，立即前往找車，沒想到28歲的李姓駕駛卻在車內駕駛座呼呼大睡，更發現他渾身酒氣，還反問員警：「我睡車上而已」，「請問我犯什麼東西？」甚至還一度推人，被壓制後帶返所保護管束。

後續警方對他實施酒精濃度測試，沒想到酒測值竟高達1，隨即依涉嫌公共危險罪逮捕偵訊、移送法辦。

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