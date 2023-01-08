小甜甜與宋逸民所屬協會近期風波持續延燒，小甜甜更是在宋逸民開完記者會後，隔天發出千字文還原事情真相指控先生家暴，而夫妻感情似乎也走向盡頭，昔日在節目上大秀恩愛的畫面也成追憶，有網友翻出過往宋先生曾在節目中提到，娶小甜甜的三大理由，讓主持人沈玉琳聽完驚呼「是找看護？」

小甜甜先前與老公宋先生一同到節目《11點熱吵店》中作客，節目中沈玉琳問到「娶小甜甜的三個原因？」，他回應「會做家事、幫我按摩、倒垃圾拿包裹」這個答案除了讓小甜甜相當尷尬外，更讓現場主持人驚呼「你是娶傭人」、「阿姨做的事」、「這為什麼是管家的感覺」、「你是找看護喔」。

然而，小甜甜當時也提到當初會嫁給宋先生的原因是「那時後只有他要我，他真心跟我告白，年輕力壯覺得不錯」，該節目片段被翻出後，網友紛紛留言「那時候就看出不做事」、「現在再看只能呵呵，甜甜真可憐」、「不是說很想幫忙分擔」。

事實上，日前小甜甜發出千字文控訴老公宋先生，因不滿叫他去洗衣服，而遭宋先生跨坐徒手毆打，當時報警後，白家綺與陳維齡竟向她表示「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？」，讓她相當傻眼，對此，宋先生也發文解釋並發出三段影片表示，雙方都有動手，但他卻反遭網友砲轟。

宋先生揭露娶小甜甜的三大原因。（圖／影片嵌入自11點熱吵店YouTube，若遭移除請見諒）

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