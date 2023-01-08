蔡其昌今天上午到外埔區參加他外埔服務處、全國會計師公會、台中市會計師公會及翼瓅會，聯合舉辦的「寒冬送暖 物資發送」活動。(施志昌服務處提供)

施志昌強調，他服務處長期以來，也提供有需要的民眾急難救助、喪葬及求職等等的協助，都會持續幫忙在地民眾。(施志昌服務處提供)

歲末年終、農曆春節將至！立法院副院長蔡其昌8日在外埔文康中心，與市議員施志昌、全國會計師公會、台灣省會記師公會、台中市會計師公會及翼瓅會共同舉辦「寒冬送暖」活動，發放愛心物資給予250戶弱勢民眾；蔡其昌強調，期盼讓每個家庭都能溫暖過好年。

立法院副院長蔡其昌每年都於春節農曆年前舉辦「寒冬送暖」活動，發放愛心物資給予有需要的民眾，至今已邁入第12年。今天在外埔文康中心，14日將分別在清水區、梧棲區及大甲區、大安區，與天一圓德基金會共同舉辦寒冬送暖活動，要讓暖心行動遍布海線地區。

蔡其昌說，他每年在外埔和台中市議員施志昌服務處，結合全國、台灣省及台中市會計師公會等合辦寒冬送暖活動，不只外埔區，清水區、梧棲區及大甲區、大安區也是年年舉辦，特別感謝天一圓德基金會、中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿、台灣省會記師公會理事長楊永成、台中市會計師公會理事長郭聰達及翼瓅會共同響應與帶領下，用行動為海線帶來更多溫暖。

施志昌指出，外埔區寒冬送暖活動今年已經邁入第8年，每年都媒合熱心公益的會計師公會及企業組成的翼瓅會共同舉辦，準備白米、麵條、米粉、沙拉油、醬油、罐頭、面紙等物資提供給需要的民眾；未來也持續把大家的愛心，透過實際的行動來發送，盼能夠幫助更多需要的家庭。

施志昌強調，不只是愛心物資的發放，服務處長期以來也提供有需要的民眾急難救助、喪葬及求職等等的協助，都會持續幫忙在地民眾。